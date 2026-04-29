LBV celebra 70 anos em Rio Preto com legado de solidariedade e novos projetos

A unidade da Legião da Boa Vontade (LBV) em Rio Preto completa 70 anos de atuação na cidade nesta sexta-feira, 1º de maio. Para comemorar, a entidade realizou uma festa no Centro Comunitário de Assistência Social José de Paiva Netto, reunindo doadores, atendidos, colaboradores, parceiros e voluntários que integram essa história construída com dedicação e amor ao próximo.

O evento, marcado por momentos de confraternização e gratidão, com o tradicional bolo comemorativo, teve a presença do presidente da LBV, o jornalista e radialista Francisco Periotto, que ressaltou a importância dos serviços prestados ao longo dessas sete décadas, reafirmando o compromisso da Instituição com a promoção da dignidade humana, da cidadania e da inclusão social.

Segundo a LBV, mais do que celebrar uma data, o evento reafirmou a continuidade de um ideal: servir com amor, perseverança e responsabilidade social. Atualmente, a Instituição segue empenhada em um novo desafio: a construção de sua sede própria no município, com o objetivo de ampliar o atendimento e fortalecer as ações desenvolvidas na comunidade. Para isso, conta com o apoio de pessoas de Boa Vontade — entre elas empresários, parceiros, doadores, colaboradores e voluntários — que acreditam na força do trabalho solidário e na transformação social por meio do amor ao próximo.

No local, a LBV desenvolve diversas ações voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo apoio socioeducativo, orientação e oportunidades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

A LBV mantém o serviço Criança: Futuro no Presente!, destinado a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, com foco no protagonismo infantojuvenil, respeitando suas histórias de vida e singularidades. A iniciativa fortalece vínculos familiares e comunitários, promovendo um ambiente seguro e inclusivo para o desenvolvimento saudável. Por meio de atividades socioeducativas — como teatro, dança, música, esportes, brincadeiras, jogos, culinária, artesanato e artes visuais —, o serviço estimula potencialidades, favorece a convivência e previne situações de isolamento e violação de direitos. A Instituição também oferece alimentação balanceada, uniformes, kits pedagógicos e acompanhamento por equipe multidisciplinar.

Campanhas

A LBV realiza campanhas permanentes de enfrentamento à pobreza e ações emergenciais, inclusive em municípios onde não possui unidade física, como Altair, Guapiaçu, Onda Verde, Severínia e Uchoa, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

Balanço Social

Em 2025, foram realizados 46.774 atendimentos e entregues 29.752 benefícios, impactando mais de 2.200 pessoas. Ao todo, 697 pessoas foram atendidas diretamente e 642 famílias acompanhadas pela Instituição. No período, a LBV também ofertou 28.324 lanches e refeições, 205 kits pedagógicos, 156 uniformes, 561 cestas de alimentos e 175 cobertores, entre outros benefícios à população de Rio Preto.

Em Rio Preto/SP, o Centro Comunitário de Assistência Social José de Paiva Netto, da LBV, fica na rua Dom Pedro 1º, 2.776, Jardim Canaã. O telefone é (17) 3235-1811. A entidade aceita doações de alimentos não perecíveis e contribuições de qualquer valor, por meio do site www.lbv.org.br ou via pix pela chave e-mail: [email protected].