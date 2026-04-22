Justiça ordena reintegração de posse e idosa de 82 anos fica sem moradia em Rio Preto

Com o apoio de oito viaturas da Polícia Militar, oficiais de Justiça tentam cumprir na manhã desta quarta-feira, 22, ordem de reintegração de posse contra uma idosa de 82 anos. A mulher mora há 20 anos em uma casa em área rural do bairro Gonzaga de Campos.

O drama da aposentada Isabel Caetano de Souza Ferrari é a falta de perspectiva de moradia. A idosa, que recolhe reciclagem, não tem para onde ir.

Os empresários que detêm a área querem a desocupação para construção de empreendimento. De acordo com a advogada que representa os empresários, diversas tentativas de diálogo e conciliação foram realizadas, mas foram infrutíferas.