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RIO PRETO

Justiça ordena reintegração de posse e idosa de 82 anos fica sem moradia em Rio Preto

Oficiais de Justiça, com apoio de oito viaturas da PM, cumprem a ordem de despejo na manhã desta quarta, 22; idosa, que recolhe reciclagem, mora há 20 anos em casa no Gonzaga de Campos

por Joseane Teixeira
Publicado há 7 horasAtualizado há 7 horas
Reintegração de posse em área do Gonzaga de Campos, em Rio Preto (Reprodução)
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Reintegração de posse em área do Gonzaga de Campos, em Rio Preto (Reprodução)
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Com o apoio de oito viaturas da Polícia Militar, oficiais de Justiça tentam cumprir na manhã desta quarta-feira, 22, ordem de reintegração de posse contra uma idosa de 82 anos. A mulher mora há 20 anos em uma casa em área rural do bairro Gonzaga de Campos.

O drama da aposentada Isabel Caetano de Souza Ferrari é a falta de perspectiva de moradia. A idosa, que recolhe reciclagem, não tem para onde ir.

Os empresários que detêm a área querem a desocupação para construção de empreendimento. De acordo com a advogada que representa os empresários, diversas tentativas de diálogo e conciliação foram realizadas, mas foram infrutíferas.