Justiça de Rio Preto suspende liminar para despejar idosa de 82 anos

A Justiça de Rio Preto suspendeu a liminar que determinava o despejo de uma idosa de 82 anos que mora há 20 anos em uma chácara do bairro São José Operário, em Rio Preto. A decisão saiu nesta sexta-feira, 24, dois dias depois de uma mobilização de moradores e de representantes do legislativo de Rio Preto que impediu oficiais de justiça de cumprirem ação de reintegração de posse.

Izabel Caetano de Souza Ferrari vive no imóvel com o filho de 43 anos e o neto, de 9. A renda da família é composta da aposentadoria do esposo falecido e da coleta de materiais recicláveis.

Segundo o escritório que representa os proprietários da área, “várias foram as tentativas de proporcionar a saída amigável da área, sendo todas infrutíferas”.

Em decisão manifestada no dia 1º de abril, o juiz Glariston Resende, da 3ª Vara Cível de Rio Preto, escreveu: “Fica autorizada a ordem de arrombamento e requisição de força policial, se necessário, a fim de dar cumprimento à medida de reintegrar a parte autora na posse do imóvel”.

Nesta sexta, 24, o mesmo juiz escreveu: “Por ora, suspendo a liminar anteriormente deferida.”

O QUE ELA DIZ

Ao Diário, a idosa afirmou que não se opõe à desocupação do imóvel. No entanto, não concorda em ser despejada sem a garantia de uma moradia digna.