Justiça de Rio Preto condena homem a 28 anos de prisão por violência extrema contra mulher

A Justiça de Rio Preto condenou um homem a 28 anos de prisão por cárcere privado qualificado, registro não autorizado da intimidade sexual, estupro em continuidade delitiva, divulgação de cena de sexo e tortura qualificada. A vítima, então mulher do condenado, sofreu as agressões entre 14 e 20 de maio de 2025, dentro do Parque Residencial Lealdade e Amizade, em Rio Preto.

O réu já estava preso preventivamente e não poderá recorrer em liberdade. Ele ainda deverá pagar dez salários mínimos à vítima como reparação por danos morais. O nome do réu não foi divulgado.

De acordo com a ação penal, na qual atuaram os promotores João Santa Terra e Heloisa Gaspar Martins Tavares, o homem retomou contato com a vítima após episódios anteriores de violência doméstica e a convenceu a reatar o relacionamento. Já na residência dele, ela passou a ser mantida em cárcere privado, submetida a agressões físicas e psicológicas contínuas, motivadas por ciúmes e comportamento possessivo. Segundo os autos, a mulher sofreu sucessivas sessões de violência, ameaças e humilhações, ficando impossibilitada de deixar o imóvel em razão das lesões e do controle exercido pelo agressor.

As investigações também apontaram que o réu registrou imagens íntimas da vítima sem autorização e posteriormente divulgou parte do material. Laudos periciais, fotografias, exames médicos e depoimentos reunidos durante a instrução comprovaram a gravidade das agressões, que resultaram em múltiplas fraturas e longo período de recuperação física e psicológica. A sentença destacou ainda o contexto de violência doméstica e o intenso sofrimento imposto à vítima ao longo de vários dias.