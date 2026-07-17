Justiça de Potirendaba condena segurança e pais a pagarem pensão a viúva de morto em bar

A Justiça de Potirendaba condenou o segurança Keven Igor Silveira Novaes e seus pais a indenizarem a viúva de Geovani Svolkin da Silva, Carla Gonçalves Carneiro, pela morte do companheiro, ocorrida em outubro de 2025, em durante uma briga de bar em Rio Preto. Na sentença, o juiz fixou o pagamento solidário de R$ 100 mil por danos morais, além de pensão mensal correspondente a dois terços do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade (2059) ou até eventual cessação da condição de viúva da mulher.

A decisão foi proferida nesta semana pelo juiz Marco Antônio Costa Neves Buchala. Conforme a sentença, ficou reconhecido que os três réus concorreram, em diferentes graus, para o resultado morte de Geovani.

Segundo o processo, a discussão começou em um estabelecimento comercial e evoluiu para agressões físicas entre familiares dos envolvidos. Na sequência, Keven foi até um veículo, retirou uma pistola calibre .380 e efetuou disparos que atingiram Geovani, provocando sua morte. A ação também descreve que a arma pertencia ao pai do atirador, Devair Barbosa de Novaes, enquanto a mãe, Flávia Patrícia Paes Silveira participou das agressões que antecederam o homicídio.

Ao fundamentar a condenação, o magistrado destacou que o proprietário da arma (pai de Keven) tinha o dever jurídico de mantê-la sob guarda segura, impedindo seu acesso por terceiros, especialmente durante uma situação de conflito. Para o juiz, ao permitir que o filho tivesse livre acesso ao armamento, contribuiu de forma decisiva para o desfecho fatal.

Na análise dos danos morais, o juiz considerou que a morte do companheiro provocou profundo sofrimento à autora, destacando o abalo emocional decorrente da perda abrupta do convívio familiar.

Ainda cabe recurso contra a sentença.

"Recebemos com serenidade a respeitavel sentença, ainda cabe recurso de ambas as partes, pois o pedido foi deferido em parte. Portanto, podemos recorrer para majorar este valor, se o caso, e continuamos trabalhando incansavelmente para defender os interesses da ex-companheira do Geovani e para que os acusados de tão grave fato sejam todos punidos de forma exemplar na esfera cível e criminal", disse o advogado Ademilson Avelino Miquita, que representa a viúva.

A reportagem aguarda retorno do advogado Renato Marão Lourenço, que representa a família do segurança.

Arquivado

Na esfera criminal, o Ministério Público determinou o arquivamento do inquérito sobre a troca de agressões envolvendo integrantes das duas famílias.

"Estamos diante de um cenário clássico de briga generalizada, no qual as versões apresentadas pelas partes são diametralmente opostas e absolutamente inconciliáveis. De um lado, alega-se legítima defesa contra agressores descontrolados; de outro, sustenta-se que a contenda foi provocada por ameaças e uma suposta 'carteirada'. Não há nos autos elementos de convicção neutros", fundamentou a promotora Valéria Ferreira de Lima.

Já o segurança, autor dos disparos, segue preso e aguarda julgamento. Ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado.