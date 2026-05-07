Justiça de Olímpia condena homem a 27 anos de prisão por estupro de vulnerável

Preso por estuprar a neta da esposa, um homem foi condenado a 27 anos de reclusão em regime fechado pela Justiça de Olímpia. Os delitos ocorreram várias vezes, ao longo de anos, em Cajobi, segundo o processo.

Consta nos autos que o réu é casado com a avó da adolescente e oferecia dinheiro à menina em troca da prática de atos libidinosos.

Ele já havia sido alvo de denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) por estupros praticados entre 2016 e 2017. Nessa primeira ação criminal, a Justiça concedeu medidas protetivas em favor da jovem, mas o homem voltou a abordá-la no caminho para a escola a partir de 2022, seguindo com as práticas criminosas até o ano seguinte.

Após a promotora Tânia Tórtola denunciar os novos fatos ao Poder Judiciário, o magistrado Mateus Lucatto de Campos reconheceu não só os estupros de vulnerável, mas também os descumprimentos de medidas protetivas, no âmbito da Lei Maria da Penha. O promotor Rodrigo Pereira dos Reis também atuou na ação penal que resultou na condenação.