Junho registra maior volume histórico de chuvas em Rio Preto

O mês de junho de 2026 entrou para a série histórica do Semae como o mais chuvoso para o período desde o início do acompanhamento dos índices pluviométricos, realizado pela autarquia em 2014.

Foram registrados 160 milímetros de chuva durante o mês, volume 359% superior à média histórica de junho, que é de 34,8 milímetros, considerando o período de 2014 a 2025. O resultado também supera com folga o antigo recorde para o mês: de 98,9 milímetros, registrado em 2016.

As precipitações se concentraram principalmente entre os dias 11 e 26 de junho, com destaque para o dia 14, quando foram registrados 53,3 milímetros em apenas 24 horas, o maior acumulado diário do mês. Outro período de chuva significativa ocorreu entre os dias 23 e 26, contribuindo para elevar o volume mensal.

Com esse desempenho, o acumulado de chuva em 2026 chegou a 1.009,8 milímetros até o fim de junho, ultrapassando a marca de um metro de precipitação ainda no primeiro semestre.

"O monitoramento pluviométrico realizado pelo SeMAE é uma importante ferramenta para a gestão dos mananciais, o planejamento operacional do sistema de abastecimento de água e a avaliação das condições hídricas do município ao longo do ano", informou a autarquia.