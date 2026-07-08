Jovens são vítimas de extorsão mediante sequestro em Rio Preto

Dois jovens de 19 e 22 anos foram vítimas de roubo e extorsão mediante sequestro na madrugada desta quarta-feira, 8, no bairro Fraternidade 1, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da 1h as vítimas estavam em um carro estacionado em frente a uma residência quando foram abordadas por dois suspeitos, um deles armado com pistola e com o rosto coberto com balaclava.

Sob ameaça, os criminosos obrigaram os jovens a entrar no banco traseiro e assumiram a direção do veículo. Durante o trajeto, exigiram acesso a aplicativos bancários e ordenaram a realização de transferências.

Uma das vítimas realizou um Pix de cerca de R$ 1,3 mil - incluindo valores retirados de aplicação financeira.

Após a transação, os suspeitos levaram as vítimas até uma estrada de terra no bairro Estância Veneza onde elas foram abandonadas.

Foram levados um celular, dois notebooks, documentos pessoais, cartões bancários e o veículo.

As vítimas conseguiram pedir ajuda a moradores, que acionaram a Polícia Militar.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado pela Polícia Civil.