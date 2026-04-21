Jovem morre após colisão traseira em rodovia da região de Rio Preto

O motociclista Marcelo Henrique Borges Zacarin, de 24 anos, morreu na madrugada de terça-feira, 21, no Hospital de Base de Rio Preto, em decorrência de ferimentos sofridos em acidente na noite de domingo, 19, na rodovia Doutor Euphly Jalles, próximo de Marinópolis. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo informações da polícia, a colisão ocorreu por volta das 18h30, na altura do quilômetro 310. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido, de Marinópolis a Aparecida d’Oeste.

Um carro modelo Hyundai HB20 branco, conduzido por uma mulher, trafegava à frente quando foi atingido na traseira por uma motocicleta Kawasaki Z800 verde, pilotada por Marcelo. As causas do acidente ainda serão apuradas.

O motociclista foi encontrado inconsciente no local pela Polícia Militar e foi levado até a Santa Casa de Jales. Posteriormente, foi transferido para o HB, onde morreu em decorrência dos ferimentos.

A condutora do carro realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool. A Polícia Civil requisitou perícia técnica no local para esclarecer as circunstâncias da colisão.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jales e segue sob investigação.