Jovem morre em colisão de carro com caminhão em Tabapuã

Na madrugada desta segunda-feira, 20, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após o veículo em que elas estavam bater contra uma carreta na rodovia vicinal José Maria Albuquerque, em Tabapuã. O motorista do carro se recusou a soprar o bafômetro. Os amigos haviam acabado de sair do rodeio da cidade.

O acidente aconteceu por volta da 0h30 em frente a uma empresa.

Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, um rapaz de 19 anos dirigia um Corolla acompanhado de duas jovens de 23 anos – uma no banco da frente e outra no banco traseiro.

O Corolla trafegava pela via no sentido Tabapuã-Uchoa, quando bateu em uma carreta carregada com sorgo que deixava uma empresa para ingressar na pista no sentido Tabapuã.

“Nesse momento, estando ainda parte da traseira da segunda carreta atravessada na pista de rolamento, o veículo Corolla colidiu contra o que aparenta ser o oitavo eixo traseiro do semirreboque, ocasionando o acidente”, consta no boletim de ocorrência.

Com o impacto, a passageira do banco traseiro, identificada como Ana Clara Forcareli Mariano, morreu no local.

O motorista e a passageira do banco dianteiro foram socorridos por equipe do SAMU e levados para o Pronto Socorro de Tabapuã. O condutor da carreta não se feriu.

Câmeras externas de uma empresa captaram o momento da batida. As imagens já estão com a Polícia Civil.

A Polícia Militar informou, ainda, que foi oferecida a realização do teste de etilômetro ao condutor do veículo Corolla, o qual teria se recusado a realizá-lo. Ele é pecuarista e morador de José Bonifácio.

Ana Clara era moradora de Ubarana. Ainda não há informações sobre o velório.