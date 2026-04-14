Jovem morre em acidente entre caminhonete e caminhão em Mirassol
Passageira da caminhonete morreu após veículo bater no caminhão e capotar, na rodovia Washington Luís
por Redação
Publicado há 10 horasAtualizado há 10 horas
Uma mulher morreu na noite desta segunda-feira, 13, na rodovia Washington Luís, em Mirassol, após o veículo em que estava capotar. O acidente foi por volta das 20h50.
Segundo a Artesp, uma caminhonete Ranger trafegava no sentido Rio Preto-Mirassol, quando o motorista perdeu o controle e bateu na traseira de um caminhão, no km 452. Após a batida, a caminhonete capotou e parou no canteiro central.
A passageira da caminhonete morreu no local e o motorista teve ferimentos leves. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.
As causas do acidente serão investigadas.