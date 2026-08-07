Jovem morre após passar mal em festa em Olímpia

Um jovem de 19 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 7, após passar mal durante o Festival de Folclore de Olímpia. O caso foi registrado na Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem passou mal por volta das 4h. Diante do mal súbito, a vítima foi prontamente atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que prestava suporte preventivo ao evento. Logo em seguida, o jovem foi encaminhado às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

Informações médicas anexadas ao boletim de ocorrência indicam que o paciente, Heitor Augusto da Silva Gallego, deu entrada na unidade de saúde já em parada cardiorrespiratória (PCR). Após submeter o jovem a 15 ciclos de reanimação, estimados em cerca de 40 minutos de manobras de ressuscitação, a equipe médica conseguiu restabelecer temporariamente a circulação espontânea e a frequência cardíaca do paciente.

Devido à gravidade do quadro, ele foi transferido para a Santa Casa de Olímpia, onde chegou intubado, em ventilação mecânica e com sinais de instabilidade. O quadro voltou a se agravar e o jovem sofreu nova parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.

A Polícia Civil informou que o caso foi inicialmente registrado como morte súbita, mas posteriormente reclassificado como morte suspeita. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barretos.

Exames necroscópicos e toxicológicos devem apontar a causa da morte.