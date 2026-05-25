Jovem mata idoso a facadas em Rio Preto
Mulher de 24 anos teria se desentendido com a vítima e o atingido com 56 facadas, segundo boletim de ocorrência
Um aposentado de 63 anos foi morto a facadas na tarde de domingo, 24, em Rio Preto. A autora do crime, uma jovem de 24 anos, foi presa em flagrante no local.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 17h para atender um pedido de socorro em um imóvel na Rua Jório Basso, no bairro Vila Mossoró. No local, os policiais encontraram a suspeita, que confessou ter se desentendido com a vítima, Marco Tomé de Souza, e afirmou que o atacou com uma faca.
Ao entrarem na residência, os agentes localizaram o idoso caído sobre a cama, coberto por um cobertor e com um travesseiro sobre o rosto, já sem sinais vitais.
De acordo com a perícia, Marco foi atingido por cerca de 56 golpes de faca. Ele tinha mobilidade reduzida, utilizava muletas e estava deitado no momento do ataque.
Ainda conforme o registro policial, a suspeita teria pulado o portão da casa, cometido o crime e, em seguida, tomado banho e trocado de roupa. Aos policiais, ela alegou ter agido por medo da vítima, mas não detalhou o motivo.
Informações preliminares indicam que os dois haviam discutido após a vítima retomar um celular que havia comprado para a jovem, que não estaria pagando as parcelas.
A mulher foi detida e encaminhada à delegacia. A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio qualificado.