Jovem é preso após vídeo com arma circular na internet em Rio Preto

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, 20, por porte ilegal de arma de fogo, na Estância Santa Clara, em Rio Preto. A ocorrência teve início após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que um homem aparece exibindo a arma em tom de ameaça.

Segundo a Polícia Militar, as imagens mostravam outro jovem com o revólver. Durante a apuração, os policiais identificaram o proprietário da arma e foram até a casa dele, na Estância Santa Clara. Ao ser abordado, ele confessou que era o dono do armamento e informou que o vídeo havia sido gravado anteriormente em sua residência.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito disse que a arma estava guardada na casa de um amigo. No local indicado, segundo o boletim de ocorrência, a entrada foi autorizada pela mãe do rapaz, responsável pelo imóvel, que afirmou não ter conhecimento do objeto e que não queria a arma na residência.

Durante as buscas, os policiais localizaram um revólver calibre 22, da marca Rossi, escondido dentro de um guarda-roupa. Também foram apreendidos cinco cartuchos íntegros.

O jovem foi levado para a Central de Flagrantes, onde permaneceu em silêncio. O delegado de plantão ratificou a prisão e destacou que permitir o uso da arma por terceiros também é crime, conforme o Estatuto do Desarmamento.

Como a pena prevista não ultrapassa quatro anos, foi arbitrada fiança de R$ 2 mil, paga pelo indiciado, que vai responder ao processo em liberdade