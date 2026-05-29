Jovem é morto a tiros e mulher é agredida pelo ex na Zona Norte de Rio Preto
Após matar o namorado da ex, autor do crime deu coronhadas na cabeça da mulher e a ameaçou; ele fugiu e não foi localizado
Um jovem de 27 anos foi morto a tiros e uma mulher de 24 anos ficou ferida após ser agredida pelo ex-companheiro, na noite de quinta-feira, 28, no Residencial Ana Célia, na zona norte de Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h30, na rua Direitos Humanos. A vítima fatal, Vitor Hugo de Assis, estava dentro de um Renault Logan prata, estacionado próximo a um comércio.
A companheira dele havia saído com a filha para fazer uma compra quando foi abordada pelo ex, com quem manteve relacionamento por cerca de seis anos. Ele questionou a presença do atual parceiro no local.
Ainda segundo o registro policial, mesmo após a mulher pedir para que ele não tomasse nenhuma atitude, o suspeito sacou uma pistola calibre 9 milímetros e efetuou vários disparos contra Vitor Hugo, que morreu no local. O óbito foi confirmado por uma equipe do Samu.
Na sequência, o agressor perseguiu a mulher até o interior de um condomínio nas proximidades e a agrediu com coronhadas na cabeça, causando ferimentos com sangramento, além de ameaçá-la de morte.
Após o crime, o suspeito fugiu em um Toyota Corolla preto. A mulher foi levada para a UPA Norte, onde recebeu atendimento e passou por sutura, mas deixou a unidade antes da alta médica.
O boletim de ocorrência aponta que o suspeito já tinha histórico de violência contra a mulher, com medida protetiva expedida em dezembro de 2025 e denúncia criminal recebida pela Justiça em fevereiro deste ano. Já o jovem morto não possuía antecedentes criminais.
O local foi periciado e cápsulas de munição calibre 9 milímetros foram apreendidas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que também realiza diligências para localizar o suspeito.