Jovem é detido pela GCM por furto e invasão de residência

Um jovem, de 22 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na noite de sexta-feira, 10, suspeito de furtar objetos e invadir uma residência no bairro Eldorado, em Rio Preto.

A GCM informou que a ocorrência teve início quando um idoso de 83 anos, proprietário de um imóvel alugado, abordou uma equipe na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, próximo ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Ele relatou que a fiação elétrica de uma de suas casas havia sido furtada. Os guardas orientaram o proprietário a registrar a ocorrência na Polícia Civil e iniciaram patrulhamento pela região.

Ao chegarem ao imóvel, os agentes ouviram barulhos vindos da casa dos fundos, também pertencente ao mesmo proprietário. Durante a vistoria, constataram que a porta estava arrombada. No interior da residência, localizaram o suspeito escondido dentro de uma geladeira.

De acordo com a GCM, o jovem confessou que havia invadido o imóvel cerca de duas semanas antes para morar, aproveitando-se do fato de saber que o inquilino estava temporariamente ausente por estar se recuperando de uma cirurgia.

O proprietário e o morador foram chamados à casa. O inquilino verificou que diversos objetos haviam sido furtados, entre eles o motor da geladeira, peças de um motor de veículo, um ventilador de mesa, bielas de um fogão e uma televisão.

Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes. Após ser ouvido, o suspeito foi liberado e responderá em liberdade pelos crimes de furto e invasão de domicílio.