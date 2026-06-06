Jovem é baleado em frente de casa em Rio Preto

Um jovem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de sexta-feira, 5, no bairro Jardim Maria Lúcia, em Rio Preto. Ele foi atingido por um disparo de arma após sair de casa para verificar quem o chamava.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no interior da residência quando ouviu alguém chamando pelo seu nome. Ferido, o jovem procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa.

Durante o atendimento da ocorrência, a vítima relatou aos policiais que não conseguiu reconhecer o autor do tiro. Também não soube informar se o suspeito estava em uma motocicleta ou em um carro no momento da ação.

A Delegacia Especializada em Homicídios, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), foi acionada e ficará responsável pela apuração dos fatos.