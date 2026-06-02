Jovem denuncia supervisor por importunação sexual no trabalho, em Rio Preto

Uma balconista de 19 anos compareceu à Central de Flagrantes nesta segunda-feira, 1, para denunciar que está sendo vítima de importunação sexual praticada pelo supervisor da farmácia onde trabalha, em Rio Preto.

A jovem conta que o colega de trabalho, de 25 anos, tentou beijá-la sem consentimento, momento em que deixou claro não ter interesse em manter qualquer relacionamento com ele.

Mesmo assim, posteriormente, ao pedir auxílio do supervisor para localizar um medicamento no estoque, ele aproveitou para tentar beijar o pescoço dela.

A vítima levou o caso à gerente da farmácia, que insinuou que as investidas do supervisor poderiam estar relacionadas a uma suposta demonstração de interesse por parte da balconista. Ela também mostrou mensagens enviadas pelo colega de trabalho, mas a gerente respondeu que o diálogo poderia ter sido produzido por inteligência artificial.

A balconista afirma que não tem mais condições de trabalhar na empresa.

Um inquérito será instaurado para investigar o caso.