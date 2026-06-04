Jovem de 18 anos é morto a tiros enquanto estava sentado na calçada em Rio Preto

O ajudante de pedreiro Keyvison Erike Nascimento de Melo, de 18 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 3, no Jardim das Oliveiras, em Rio Preto. Ele estava sentado na calçada de uma casa na rua Florentina Murad quando foi surpreendido pelo atirador.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram equipes de resgate prestando os primeiros socorros ao jovem, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade.

Imagens de câmeras de monitoramento fornecidas pela família da vítima auxiliarão nas investigações. Segundo o boletim de ocorrência, as gravações mostram uma pessoa com o rosto encoberto correndo em direção ao local onde o jovem estava sentado e efetuando três disparos.

Ainda conforme o registro policial, Keyvison estava acompanhado de outro homem no momento do crime. A identidade dessa pessoa não havia sido confirmada até o encerramento da ocorrência.

O delegado de plantão, Alceu Lima de Oliveira Junior, e um investigador estiveram no local. Como não foram encontrados vestígios materiais na cena do crime, a perícia técnica foi dispensada.

Familiares informaram à polícia que desconheciam possíveis ameaças, desavenças ou inimigos que pudessem indicar a motivação do homicídio. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, da Deic, que dará continuidade às investigações para identificar o autor dos disparos e esclarecer as circunstâncias do crime.