Jovem de 15 anos bate moto em outro veículo ao tentar fugir da PM em Rio Preto

Um estudante de 15 anos foi conduzido à Central de Flagrantes na tarde desta terça-feira, 11, após tentar fugir de policiais militares utilizando a moto de sua mãe no bairro Jardim Simões, em Rio Preto.

Os policiais militares realizavam patrulhamento quando viram uma motocicleta em alta velocidade.

O jovem, ao perceber que se tratavam de policiais, tentou fugir. Durante a fuga, o adolescente bateu em outra moto e o motor desligou, permitindo a abordagem policial.

No boletim de ocorrência, consta que ele foi conduzido sem a necessidade de algemas e sem oferecer resistência.

O estudante declarou estar arrependido, afirmou que seus pais não permitiam que ele utilizasse a motocicleta e que estava sozinho em sua residência na hora em que pegou a moto.

Ele foi liberado pela polícia após um de seus responsáveis assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidades, nos termos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).