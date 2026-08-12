Jovem de 15 anos bate moto em outro veículo ao tentar fugir da PM em Rio Preto
O adolescente alegou que pegou a moto de sua mãe e tentou fugir dos policiais por medo das consequências de não possuir CNH
Um estudante de 15 anos foi conduzido à Central de Flagrantes na tarde desta terça-feira, 11, após tentar fugir de policiais militares utilizando a moto de sua mãe no bairro Jardim Simões, em Rio Preto.
Os policiais militares realizavam patrulhamento quando viram uma motocicleta em alta velocidade.
O jovem, ao perceber que se tratavam de policiais, tentou fugir. Durante a fuga, o adolescente bateu em outra moto e o motor desligou, permitindo a abordagem policial.
No boletim de ocorrência, consta que ele foi conduzido sem a necessidade de algemas e sem oferecer resistência.
O estudante declarou estar arrependido, afirmou que seus pais não permitiam que ele utilizasse a motocicleta e que estava sozinho em sua residência na hora em que pegou a moto.
Ele foi liberado pela polícia após um de seus responsáveis assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidades, nos termos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).