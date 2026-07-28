Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
ATO INFRACIONAL

Adolescente de 14 anos é apreendido com revólver em Rio Preto

Arma de calibre 32, com numeração raspada, foi encontrada sobre o telhado de um barraco em construção; jovem foi levado à Central de Flagrantes e permaneceu apreendido

por Gustavo Terao
Publicado em 28/07/2026 às 09:50Atualizado em 28/07/2026 às 10:09
Fonte preferida no Google
Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto (Arquivo Diário)
Galeria
Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto (Arquivo Diário)
Ouvir matéria

Um jovem de 14 anos foi apreendido na noite de segunda-feira, 27, em Rio Preto, após ser flagrado pela Polícia Militar com um revólver calibre 32 com numeração raspada. A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram até a residência do adolescente, no bairro Renascer, cumprir uma decisão judicial relacionada a um processo em andamento. No imóvel, a equipe encontrou o jovem e o informou sobre a determinação judicial.

Ainda conforme o registro policial, o adolescente informou espontaneamente que possuía um revólver calibre 32 e indicou o local onde a arma estava escondida. Ele levou os policiais até um terreno próximo à residência, onde há construções em andamento, e apontou que o armamento estava sobre o telhado de um dos barracos existentes no local.

Durante as buscas, os policiais localizaram o revólver, que estava sem munições e apresentava a numeração e a marca aparentemente suprimidas. De acordo com a polícia, a arma aparentava estar em condições de funcionamento, apesar de apresentar pequenos defeitos externos.

O adolescente foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com a arma apreendida. Como os pais ou responsáveis não compareceram à delegacia, foi nomeada uma curadora para acompanhar os atos do procedimento.

Durante a análise do caso, a autoridade policial verificou que havia uma decisão judicial determinando a expedição de um mandado de busca e apreensão contra o adolescente. No entanto, segundo o boletim, o documento ainda não havia sido formalmente expedido no processo.

Diante da apreensão da arma com numeração raspada e da existência da decisão de internação, a Polícia Civil entendeu ser cabível manter o adolescente apreendido, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para posterior apresentação ao Ministério Público e à Vara da Infância e da Juventude.