Jardim da Paz realiza missa especial em homenagem às mães

O Jardim da Paz Cemitério e Crematório realiza neste domingo, 10, às 9h30, uma missa especial em celebração ao Dia das Mães. Aberta à comunidade, a cerimônia foi pensada como um momento de gratidão e fé, unindo famílias para homenagear tanto as mães presentes quanto aquelas que deixaram saudades e seguem vivas na memória.

A celebração será realizada na capela do cemitério e será presidida pelo padre Alexandre Santos, auxiliado pela Pastoral Litúrgica da Paróquia São Francisco de Assis. Para criar um ambiente de profunda espiritualidade e serenidade, a programação contará com um ministério de música em formato de câmara, reunindo vozes acompanhadas por piano, flauta, violino e violoncelo.

Homenagem Interativa

Como parte das homenagens, o Jardim da Paz preparou uma instalação especial: o painel cenográfico e interativo intitulado “A estrela que me guia”. Com uma estrutura de 3x2 metros, o espaço simboliza um céu onde os participantes são convidados a refletir e registrar mensagens sobre as figuras maternas e entes queridos que iluminam suas trajetórias.

A proposta do painel é criar uma experiência sensível e participativa, estimulando o público a responder à pergunta: “Quem é a estrela que guia a sua vida?”. A instalação reforça a mensagem de que há amores que permanecem presentes, “como estrelas que nunca deixam de brilhar”, fortalecendo o vínculo entre memória, saudade e afeto.

Tradição e Fé

Tradicional no calendário da cidade, a missa de Dia das Mães do Jardim da Paz busca oferecer suporte emocional e um momento de reflexão para a comunidade. O evento é uma oportunidade para que as famílias se reúnam em um gesto de amor e gratidão, celebrando o legado e a importância do amor materno em todas as suas dimensões.

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