Jardim da Paz realiza missa especial em homenagem às mães
Celebração acontece no domingo, 10 de maio, com música de câmara e painel interativo para mensagens de afeto
O Jardim da Paz Cemitério e Crematório realiza neste domingo, 10, às 9h30, uma missa especial em celebração ao Dia das Mães. Aberta à comunidade, a cerimônia foi pensada como um momento de gratidão e fé, unindo famílias para homenagear tanto as mães presentes quanto aquelas que deixaram saudades e seguem vivas na memória.
A celebração será realizada na capela do cemitério e será presidida pelo padre Alexandre Santos, auxiliado pela Pastoral Litúrgica da Paróquia São Francisco de Assis. Para criar um ambiente de profunda espiritualidade e serenidade, a programação contará com um ministério de música em formato de câmara, reunindo vozes acompanhadas por piano, flauta, violino e violoncelo.
Homenagem Interativa
Como parte das homenagens, o Jardim da Paz preparou uma instalação especial: o painel cenográfico e interativo intitulado “A estrela que me guia”. Com uma estrutura de 3x2 metros, o espaço simboliza um céu onde os participantes são convidados a refletir e registrar mensagens sobre as figuras maternas e entes queridos que iluminam suas trajetórias.
A proposta do painel é criar uma experiência sensível e participativa, estimulando o público a responder à pergunta: “Quem é a estrela que guia a sua vida?”. A instalação reforça a mensagem de que há amores que permanecem presentes, “como estrelas que nunca deixam de brilhar”, fortalecendo o vínculo entre memória, saudade e afeto.
Tradição e Fé
Tradicional no calendário da cidade, a missa de Dia das Mães do Jardim da Paz busca oferecer suporte emocional e um momento de reflexão para a comunidade. O evento é uma oportunidade para que as famílias se reúnam em um gesto de amor e gratidão, celebrando o legado e a importância do amor materno em todas as suas dimensões.
SERVIÇO
Evento: Missa Especial de Dia das Mães
Data: 10 de maio (domingo)
Horário: 9h30
Local: Capela do Jardim da Paz Cemitério e Crematório
Entrada: Aberta à comunidade