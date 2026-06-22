Inverno traz mais chuvas e deixa temperatura amena em Rio Preto

O inverno começou oficialmente neste domingo, 21, com previsão de queda nas temperaturas e ainda mais chuva para Rio Preto – que já registra o mês de junho mais chuvoso em 13 anos.

De acordo com o site Clima Tempo, o período de instabilidade inicia nesta terça-feira, 23, com 87% de chance de chuva e temperatura máxima de 23º C.

A meteorologista Zildene Pedrosa de Oliveira Emídio, do IPMet/UNESP, aponta que uma frente fria se aproxima do estado de São Paulo ainda nesta segunda-feira, 22.

Na terça-feira, 23, a condição de tempo instável permanece no estado de São Paulo, devido o deslocamento da frente pelo estado. “Com isso a previsão é de céu nublado e com áreas de chuvas e trovoadas isoladas em várias regiões paulistas. Temperaturas entram em declínio”, escreveu.

A semana será de temperatura amena.

O Clima Tempo indica chuvas de terça a quinta-feira. Até o dia 1º de julho, haverá predominância de nuvens e temperatura máxima de 27º C, sem incidência de calorão.