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Lenda dos Rodeios

Instituto Asa Branca será lançado em maio

por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 22 horasAtualizado há 22 horas
Sandra, viúva de Asa Branca (Divulgação)
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Sandra, viúva de Asa Branca (Divulgação)
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O Instituto Asa Branca, criado em dezembro do ano passado, terá seu lançamento oficial durante a 57ª Expo Fernandópolis, que acontece entre os dias 15 e 24 de maio deste ano, no Recinto de Exposições Dr. Percy Waldir Semeghini. A iniciativa presta homenagem ao locutor de rodeios Asa Branca e tem como objetivo desenvolver ações voltadas principalmente aos peões, tanto de rodeio quanto do meio rural.

“Na verdade, o instituto já existe desde dezembro, só que nós não fizemos o lançamento ainda. Foi cedido para nós um espaço dentro da Expo de Fernandópolis, e vamos fazer a inauguração lá”, afirmou a viuva.

De acordo com Sandra Maria Asa Branca dos Santos, responsável pelo instituto, o espaço foi cedido dentro da própria estrutura da feira, com cerca de 100 metros quadrados. No local, o público poderá conhecer mais sobre a trajetória do locutor, além de participar de atividades e contribuir com a manutenção do projeto.

O estande contará com áreas destinadas a crianças, palestras e exposição de itens ligados à carreira de Asa Branca. Entre os objetos exibidos no acervo estão roupas e acessórios utilizados por ele, como camisa, calça, bota e chapéu. Também haverá um telão com exibição de vídeos, trechos de filmes e registros da história do locutor.

Além do acervo, o espaço terá venda de produtos como chapéus, fivelas e bonés com a marca do Instituto Asa Branca. A renda será revertida para arrecadação de fundos e manutenção das atividades.

“Vamos expor chapéu, fivela, bonés, itens que ele utilizava como locutor. Também teremos produtos com a marca dele, que são novos, feitos agora. As peças originais, como camisa, calça, botina e chapéu, ficarão no acervo”, disse.

Embora a sede do instituto esteja localizada na capital paulista, o público-alvo das ações é do interior, com foco nos trabalhadores ligados ao universo do rodeio e da atividade rural.

“O que queremos é ajudar os peões de boiadeira., como era o sonho de Asa Branca, para que esses profissionais, que são a alma das festas de rodeio.”