Instituto Alarme cria oficina de artesanato para mulheres 60+ em Rio Preto

Conhecido pelo trabalho educacional desenvolvido com crianças e adolescentes, o Instituto Alarme passa agora a ampliar sua atuação social para outra geração. A instituição criou uma oficina de artesanato voltada a mulheres aposentadas, com encontros semanais realizados às quartas-feiras, às 14h, em uma das salas do instituto.

A proposta reúne, atualmente, cerca de dez participantes que se dedicam a diferentes técnicas manuais, como crochê, tricô, bordado, trabalhos em MDF e produção de peças para casa. Além de aprender ou aperfeiçoar habilidades artesanais, o objetivo da atividade é promover convivência, troca de experiências e estímulo à vida social na terceira idade.

A iniciativa foi idealizada pela presidente do Instituto Alarme, Creusa Manzalli, de 70 anos. Segundo ela, o projeto surgiu a partir da percepção de que muitas pessoas, após a aposentadoria, acabam reduzindo o convívio social. “Muita gente passou a vida inteira cuidando da família e trabalhando. Depois que se aposenta, fica mais em casa. A ideia foi criar um espaço de encontro, para conversar, produzir e se sentir parte de um grupo”, afirma.

Com mais de 70 anos de atuação, o Instituto Alarme oferece ensino regular do 1º ao 9º ano, além de alimentação diária, atividades no contraturno escolar e acompanhamento psicossocial. As crianças permanecem em período integral na instituição, que trabalha para promover o desenvolvimento educacional, social e humano dos estudantes.

As inscrições pode ser feitas pelo telefone (17) 3226-4100.