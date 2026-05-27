Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
AGRESSÃO

Inspetora é agredida por mãe de aluno em escola no Solo Sagrado, em Rio Preto

Vítima sofreu golpes na cabeça, rosto e pescoço, além de puxões de cabelo

por Redação
Publicado há 2 horasAtualizado há 2 horas
Fonte preferida no Google
Central de Flagrantes (Divulgação)
Galeria
Central de Flagrantes (Divulgação)
Ouvir matéria

Uma agente de organização escolar de 57 anos foi agredida no fim da tarde desta terça-feira, 26, dentro da Escola Estadual Celso Abbade Mourão, no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. O caso foi registrado à noite na Central de Flagrantes como lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, a funcionária trabalhava na liberação dos alunos do sexto ano, por volta das 18h15, quando um jovem forçou o portão para abri-lo completamente. Ao ser questionado, respondeu de forma desrespeitosa.

Na sequência, uma mulher, que se apresentou como mãe do rapaz, entrou na escola sem autorização e passou a acusar a inspetora de ter agredido o filho e danificado o celular dele. A funcionária negou e afirmou que não teve contato físico com o estudante.

Ainda conforme o registro, a mulher partiu para agressão, segurando a vítima pelo pescoço e desferindo socos e chutes. Outras duas mulheres também participaram das agressões, uma delas parente da autora principal.

Houve tumulto no local. A vice-diretora tentou intervir, mas foi impedida. A vítima sofreu golpes na cabeça, rosto e pescoço, além de puxões de cabelo. As agressões só cessaram após a intervenção de um homem que conseguiu afastar as envolvidas.

Com dores na região ocular, cabeça e pescoço, além de arranhões e perda de cabelo, a funcionária foi encaminhada para a administração da escola. Em depoimento, afirmou que havia apenas advertido o aluno anteriormente por comportamento inadequado, sem contato físico.

A escola possui câmeras de monitoramento e testemunhas viram o ocorrido. O prontuário médico foi anexado ao caso, e foi solicitada perícia ao Instituto Médico Legal. A vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para representação criminal. O caso será investigado.