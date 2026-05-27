Inspetora é agredida por mãe de aluno em escola no Solo Sagrado, em Rio Preto

Uma agente de organização escolar de 57 anos foi agredida no fim da tarde desta terça-feira, 26, dentro da Escola Estadual Celso Abbade Mourão, no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. O caso foi registrado à noite na Central de Flagrantes como lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, a funcionária trabalhava na liberação dos alunos do sexto ano, por volta das 18h15, quando um jovem forçou o portão para abri-lo completamente. Ao ser questionado, respondeu de forma desrespeitosa.

Na sequência, uma mulher, que se apresentou como mãe do rapaz, entrou na escola sem autorização e passou a acusar a inspetora de ter agredido o filho e danificado o celular dele. A funcionária negou e afirmou que não teve contato físico com o estudante.

Ainda conforme o registro, a mulher partiu para agressão, segurando a vítima pelo pescoço e desferindo socos e chutes. Outras duas mulheres também participaram das agressões, uma delas parente da autora principal.

Houve tumulto no local. A vice-diretora tentou intervir, mas foi impedida. A vítima sofreu golpes na cabeça, rosto e pescoço, além de puxões de cabelo. As agressões só cessaram após a intervenção de um homem que conseguiu afastar as envolvidas.

Com dores na região ocular, cabeça e pescoço, além de arranhões e perda de cabelo, a funcionária foi encaminhada para a administração da escola. Em depoimento, afirmou que havia apenas advertido o aluno anteriormente por comportamento inadequado, sem contato físico.

A escola possui câmeras de monitoramento e testemunhas viram o ocorrido. O prontuário médico foi anexado ao caso, e foi solicitada perícia ao Instituto Médico Legal. A vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para representação criminal. O caso será investigado.