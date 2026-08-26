Insônia é tema de palestra gratuita na Sociedade de Medicina de Rio Preto

Ao menos 15% dos brasileiros sofrem de insônia. É justamente para discutir este problema cada vez mais presente na vida cotidiana que a Associação Paulista de Medicina – Regional de Rio Preto convidou o neuropsicólogo Rafael Pierini para proferir palestra, neste próximo sábado, 29, a partir das 8h30, na Sociedade de Medicina e Cirurgia (Clube dos Médicos).

A palestra “Insônia: quando dormir mal afeta a saúde” é gratuita, voltado a toda população e tem o apoio da Simon Presta Corretora de Seguros. A Sociedade de Medicina está localizada na alameda Dr. Oscar de Barros Serra Dória, 5661, no bairro São Manoel. Informações pelo telefone (17) 3227-7577.

A insônia tornou-se há muito tempo um problema de saúde, como confirmam os dados de pesquisa recente feita pelo Ministério da Saúde, segundo a qual 31,7% dos adultos moradores das capitais brasileiras relataram pelo menos um sintoma de insônia. O percentual chega a 36,2% entre as mulheres, contra 26,2% entre os homens. Além disso, 20,2% dos adultos dormem menos de seis horas por noite, percentual que sobe para 23,1% entre pessoas com 65 anos ou mais.

É um problema que vai muito além de uma noite mal dormida, ressalta o neuropsicólogo. “A insônia pode aparecer de diferentes formas: dificuldade para adormecer, acordar repetidamente durante a noite ou despertar antes do horário desejado e não conseguir voltar a dormir”, afirma Rafael. “Quando esses sintomas se tornam persistentes, as consequências podem ser muito impactantes, como redução da atenção, concentração e memória, irritabilidade, sonolência diurna, fadiga e falta de energia. Também está associada a maior risco de problemas mentais, cardiovasculares e metabólicos”, completa o palestrante.

Estudos mais recentes reforçam essa relação. Pesquisas apontam associação entre insônia, especialmente quando acompanhada de sono objetivamente curto, e maior risco de hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e comprometimento cognitivo.

De acordo com as diretrizes brasileiras, o diagnóstico da insônia crônica é essencialmente clínico. O profissional investiga a frequência e duração dos sintomas, hábitos de sono, rotina, uso de cafeína, álcool e medicamentos, exposição a telas, estresse, ansiedade, depressão, dor e outros possíveis transtornos do sono.

O paciente também pode utilizar um diário do sono e questionários específicos, como o Índice de Gravidade da Insônia. A polissonografia, por sua vez, não é necessária rotineiramente para diagnosticar insônia e costuma ser indicada quando existe suspeita de outros distúrbios, como apneia do sono, ou em situações específicas.

Uma das principais mensagens da palestra será que o tratamento da insônia mudou e está cada vez mais baseado em evidências científicas.

“A Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia (TCC-I) é considerada tratamento de primeira linha para a insônia crônica. Ela trabalha pensamentos, comportamentos e hábitos que podem manter o ciclo da insônia e utiliza técnicas como controle de estímulos, restrição do tempo na cama, reestruturação cognitiva, relaxamento e educação sobre o sono”, explica Dr. Rafael.

O tratamento pode ser realizado presencialmente, em grupo ou on-line e existem modalidades digitais. O próprio Consenso Brasileiro inclui a TCC-I digital entre as estratégias avaliadas.

Quem é Rafael Pierini

Psicólogo e neuropsicólogo, Rafael Pierini atua há mais de 15 anos na área clínica e já atendeu mais de mil pacientes. Possui pós-graduação em Neuropsicologia, formação em Neurologia pela Unicamp e pós-graduação em Neurociências e Comportamento pela PUCRS. Também tem mais de 13 anos de experiência como professor nas áreas de Psicologia, Educação e Neurociências.

Em sua atuação clínica, Pierini trabalha com psicoterapia e Terapia Cognitivo-Comportamental aplicada à insônia, além de ministrar aulas e palestras sobre sono, saúde mental, neurociências e comportamento.

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