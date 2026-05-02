Inscrições de estudantes na Obmep Mirim ficam abertas até 8 de junho

As escolas públicas e privadas de todo o Brasil têm até o dia 8 de junho para inscrever alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental na Olimpíada de Matemática Mirim (Obmep Mirim), promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

No caso de instituições de ensino públicas, as inscrições são gratuitas. As escolas terão que informar apenas o número de estudantes participantes da olimpíada. Não haverá inscrição nominal neste momento.

As inscrições podem ser feitas também pelas secretarias de Educação por meio do site oficial da olimpíada, utilizando o código MEC/Inep para criar uma senha de acesso. O login será feito com esse código e a senha cadastrada no momento da inscrição.

Desde o lançamento da Obmep Mirim, em 2022, mais de 15 milhões de crianças participaram das quatro edições anteriores. Somente na edição do ano passado, foram 5,067 milhões de estudantes inscritos, mobilizando quase 35 mil escolas públicas e privadas, informou nesta quarta-feira (29) à Agência Brasil o diretor adjunto do Impa e gerente de Olimpíadas, Jorge Vitório Pereira.

A competição terá duas fases, sendo que a primeira, cujas provas serão aplicadas no dia 25 de agosto, é classificatória. A segunda etapa será em 10 de novembro. As provas são divididas em dois níveis, sendo um para alunos do 2º e 3º anos do ensino fundamental (Mirim 1) e outro para os estudantes do 4º e 5º anos (Mirim 2).

Cada prova terá 15 questões de múltipla escolha. As próprias escolas corrigirão as provas e classificarão os alunos para a segunda etapa.

Os alunos ganhadores da Obmep Mirim não recebem medalhas, mas certificados digitais, equivalentes a medalhas de ouro, prata e bronze.

“A gente tem um Comitê de Provas extremamente cuidadoso que está sempre pensando no nível ao qual as questões têm que ser aplicadas. Para o pessoal do fundamental, o objetivo é mais despertar curiosidade, trazer a matemática quase como um jogo, como uma brincadeira. Então, nada de conteudismo; é usar e abusar de gráficos, de figuras, trazer elementos da realidade das crianças, para que a Obmep Mirim seja um prazer, uma brincadeira”, destacou Pereira.

O diretor adjunto disse que, a cada ano, a iniciativa conquista mais escolas para o processo de estímulo ao ensino e à aprendizagem da matemática. “Eu acho que a gente só tem a ganhar. Você traz esse elemento de curiosidade, dá material extra e interessante para os professores trabalharem com as crianças na escola. Não tem caráter de competição, mas realmente é como se fosse um jogo, uma brincadeira, e já vai aproximando as crianças desse mundo, porque a Obmep, quando vira coisa dos meninos crescidos, traz muitas oportunidades para eles.”

Além de receber medalhas de ouro, prata e bronze, os ganhadores da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) – voltada para os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio –, têm também acesso a programas de iniciação científica, alguns inclusive com bolsa. “E, hoje, há universidades que já estão também aceitando a Obmep como um programa de acesso para vagas no ensino superior”, salientou Pereira.

Segundo ele, ao terem contato com o universo da Obmep Mirim, as crianças menores só têm a ganhar. “É mais um caminho, mais uma porta que elas conseguem ter. E sem falar de fazer tudo isso com leveza, trazendo o aspecto lúdico, criativo, da matemática para elas, que acabam entendendo que a matemática não é um bicho de sete cabeças.”

Jorge Pereira ponderou que, nas primeiras séries do ensino fundamental, as crianças não têm tanta resistência ao aprendizado da matemática, que é construída um pouco depois. “Então, a gente chegar nesse momento e trazer o aspecto prazeroso, criativo, o aspecto lúdico da matemática para essas crianças, eu acho que ajuda bastante. Sem falar que a gente também está conseguindo incrementar a quantidade de material a que os professores passam a ter acesso.”

O diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, explicou que a “Olimpíada Mirim foi pensada para despertar, desde cedo, o interesse pela matemática, tanto nos alunos quanto nos professores".

"Queremos contribuir para que o aprendizado aconteça de forma mais envolvente, estimulando a curiosidade e o raciocínio lógico dentro da sala de aula”, reforçou.

A estudante Sophia Dutra, de 11 anos, é uma das vencedoras das edições de 2024 e 2025 da Obmep Mirim. "Ela [a olimpíada] foi muito importante para o meu desenvolvimento porque tem uma estrutura muito diferente das outras provas. Tudo que o professor explica a gente consegue usar até em outras provas olímpicas”, disse a menina, que considerou a prova “divertida, legal e interessante".

A Obmep Mirim tem apoio da B3 Social, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além de promoção dos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Este ano, o Impa fará também uma competição inédita, a 1º Olimpíada de Professores da Obmep Mirim. As inscrições poderão ser feitas no período de 4 a 29 de maio.