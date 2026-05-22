Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorre Rio Preto com missas, procissões e vigília

A imagem que atravessa ruas, igrejas, comunidades e arrasta multidões em Belém (PA) agora percorre Rio Preto carregando uma devoção marcada pela experiência do encontro. Desde a última terça-feira, 19, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré — a mesma utilizada no tradicional Círio de Nazaré — está em peregrinação pela Arquidiocese de São José do Rio Preto, reunindo fiéis em missas, procissões, momentos de oração e visitas a projetos sociais da cidade.

A passagem da imagem conta com uma programação intensa que inclui o Círio de Nazaré pelas ruas de Rio Preto, vigília de Pentecostes e celebrações em paróquias e comunidades católicas.

Padre João Paulo Macedo, da Comunidade Mar a Dentro, define a presença da Virgem de Nazaré como um chamado ao essencial da fé cristã. “O Círio torna-se a manifestação visível dessa verdade espiritual. O povo caminha porque sente que Deus continua caminhando com ele. Nas promessas, lágrimas, orações e gestos de fé, manifesta-se uma certeza profunda: Deus não abandonou seu povo. A Virgem peregrina pelas ruas como sinal de esperança, misericórdia e consolo”, afirma.

“Em meio a um mundo cheio de ruídos, discursos e distrações, a Virgem de Nazaré conduz o coração humano ao essencial. Sua linguagem é a da presença. Ela não chama atenção para si mesma, mas aponta continuamente para Cristo”, completa.

Segundo ele, a devoção mariana ligada ao Círio tem justamente na simplicidade uma de suas maiores forças espirituais. “Talvez essa seja a grande mensagem da Virgem de Nazaré: Deus continua próximo, continua visitando seus filhos e continua falando silenciosamente ao coração humano”, pontua.

Fim de semana

A programação deste fim de semana começa neste sábado, 23, às 9h, com visita à Casa São João de Deus, do Projeto Comunhão e Vida. Às 17h, haverá Momento Mariano com os jovens na Comunidade Mar a Dentro. Em seguida, às 18h, ocorre a Procissão do Círio de Nazaré, saindo da comunidade em direção à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde será celebrada missa às 19h.

Ainda no sábado, às 20h30, os fiéis participam da Vigília de Pentecostes, na Comunidade Mar a Dentro, com programação prevista até as 7h de domingo.

No domingo, 24, a peregrinação passa pela Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Redentora, às 8h30; e pela Catedral de São José, às 10h. Durante a tarde, a Comunidade Mar a Dentro recebe momentos de oração, consagração e a Tarde Mariana.

Às 16h30, uma procissão carreata segue até a Basílica Nossa Senhora Aparecida, onde acontecem atividades da Renovação Carismática Católica e missa às 17h30.

Padre João Paulo também destaca o significado espiritual da imagem peregrina nas visitas realizadas em hospitais, escolas, penitenciárias e casas de repouso. “Quando a imagem entra em uma casa, hospital, escola, penitenciária ou casa de repouso, frequentemente nasce um ambiente de oração, reconciliação e esperança”, ressalta.

A peregrinação termina oficialmente no domingo, mas a programação se encerra na segunda-feira, 25, às 19h30, com missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro Santo Antônio.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 23

9h — Visita à Casa São João de Deus (Projeto Comunhão e Vida), na rua Jorge Tibiriçá, 2568, Boa Vista;

17h — Momento Mariano com os jovens na Comunidade Mar a Dentro, na rua São Bento, 574, Vila Nossa Senhora Aparecida;

18h — Procissão do Círio de Nazaré saindo da Comunidade Mar a Dentro, na rua São Bento, 574, Vila Nossa Senhora Aparecida, até a Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro, na eua Piracicaba, 1955, Santos Dumont;

19h — Missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

20h30 — Vigília de Pentecostes até às 7h na Comunidade Mar a Dentro

Domingo, 24

8h30 — Missa na Paróquia N. Sra. do Sagrado Coração (Redentora), na rua Generosa Bastos, 3110, Vila Redentora;

10h — Missa na Catedral de São José, na rua Siqueira Campos, 3033, Centro;

12h — Tarde Mariana na Comunidade Mar a Dentro

14h30 — Oração do Cenáculo

15h30 — Momento de Consagração a Nossa Senhora de Nazaré na Comunidade Mar a Dentro, na rua São Bento, 574, Vila Nossa Senhora Aparecida;

16h30 — Procissão carreata da Comunidade Mar a Dentro, na rua São Bento, 574, Vila Nossa Senhora Aparecida, para a Basílica N. Sra. Aparecida, na Praça Dom Lafayete Libânio, Boa Vista;

17h — Tarde de Pentecostes da RCC e Novas Comunidades;

17h30 — Missa na Basílica Nossa Senhora Aparecida;

19h — Missa na Comunidade Mar a Dentro;

Segunda-feira, 25

19h30 - Missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua, na rua Natalina Cais da Silva, 141, Santo Antônio.