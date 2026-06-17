Idoso tem mal súbito enquanto dirige e bate em árvore em Rio Preto

Um idoso de 69 anos sofreu um mal súbito ao volante, perdeu o controle da direção e bateu o carro contra uma árvore no início da noite de terça-feira, 16, no bairro Jardim Tangará, em Rio Preto. A vítima precisou ser reanimada por guardas municipais antes de ser socorrida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado por volta das 18h40, na avenida Presidente Getúlio Vargas. Guardas civis municipais que realizavam uma operação em ponto fixo próximo à UPA Tangará foram avisados por uma mulher sobre a colisão, com a informação de que havia uma pessoa desacordada dentro do veículo.

No local, os agentes encontraram o idoso inconsciente no interior do veículo. A esposa dele, que também estava no carro, relatou que o motorista passou mal, perdeu o controle da direção, atingiu a sarjeta e, em seguida, colidiu contra uma árvore.

Os guardas verificaram os sinais vitais e constataram a ausência de pulsação. Diante da situação, retiraram a vítima do veículo e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar.

O Samu, acionado por testemunhas e pelos agentes, chegou cerca de 25 minutos depois. A equipe médica assumiu o atendimento, estabilizou o idoso e o encaminhou ao Hospital de Base, onde permanece internado.