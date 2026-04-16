ACIDENTE

Idoso sofre queda de andaime, é internado e morre no HB de Rio Preto

O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia da queda

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
Hospital de Base: crescimento dos transplantes também ligado à ampliação de leitos com nova unidade (Divulgação)
Galeria
Hospital de Base: crescimento dos transplantes também ligado à ampliação de leitos com nova unidade (Divulgação)
Ouvir matéria

Um idoso de 66 anos morreu após cair de um andaime na cidade em Adolfo, na tarde desta quarta-feira, 15.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso sofreu traumatismo craniano. Após a queda, ele foi encaminhado ao hospital de José Bonifácio, porém precisou ser transferido ao Hospital de Base devido à gravidade.

Pouco depois, a vítima veio à óbito devido à piora do estado de saúde.