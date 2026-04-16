Idoso sofre queda de andaime, é internado e morre no HB de Rio Preto

Um idoso de 66 anos morreu após cair de um andaime na cidade em Adolfo, na tarde desta quarta-feira, 15.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso sofreu traumatismo craniano. Após a queda, ele foi encaminhado ao hospital de José Bonifácio, porém precisou ser transferido ao Hospital de Base devido à gravidade.

Pouco depois, a vítima veio à óbito devido à piora do estado de saúde.