Idoso é vítima de golpe amoroso e perde R$ 3,6 mil
Criminosa dizia ser oficial do Exército dos Estados Unidos e convenceu a vítima a pagar taxas para liberar uma suposta encomenda retida na alfândega
Um pedreiro, de 73 anos, caiu em um golpe aplicado por uma mulher que se apresentava como oficial do Exército dos Estados Unidos. Ele procurou a Central de Flagrantes de Rio Preto, nesta quarta-feira, 3, após sofrer um prejuízo de R$ 3,6 mil.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conheceu uma mulher que se apresentou como cidadã norte-americana e oficial do Exército dos Estados Unidos, por meio da internet e passou a manter contato frequente com ela por mensagens. De acordo com o relato, a mulher apresentava documentos e informações pessoais que aparentavam ser verdadeiros, o que fez com que o homem confiasse na história.
Após um período de conversas, a mulher solicitou dados pessoais da vítima, incluindo número de telefone e comprovante de residência. Ela alegou que enviaria uma encomenda dos Estados Unidos para o Brasil em nome do pedreiro. Dias depois, o homem foi informado de que o pacote havia sido retido na alfândega brasileira porque supostamente continha valores em dinheiro. Para liberar a encomenda, seria necessário pagar taxas.
Convencido pela mulher, o pedreiro realizou duas transferências via Pix de R$ 1,8 mil cada, totalizando R$ 3,6 mil. Após os pagamentos, a golpista passou a pedir uma nova transferência, desta vez no valor de R$ 10 mil, sob a mesma justificativa. Como não possuía a quantia solicitada, a vítima começou a desconfiar da situação e percebeu que poderia estar sendo enganada.
O homem procurou orientação jurídica e foi aconselhado a registrar boletim de ocorrência e tentar o estorno dos valores transferidos. O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pela fraude.