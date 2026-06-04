Idoso é vítima de golpe amoroso e perde R$ 3,6 mil

Um pedreiro, de 73 anos, caiu em um golpe aplicado por uma mulher que se apresentava como oficial do Exército dos Estados Unidos. Ele procurou a Central de Flagrantes de Rio Preto, nesta quarta-feira, 3, após sofrer um prejuízo de R$ 3,6 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conheceu uma mulher que se apresentou como cidadã norte-americana e oficial do Exército dos Estados Unidos, por meio da internet e passou a manter contato frequente com ela por mensagens. De acordo com o relato, a mulher apresentava documentos e informações pessoais que aparentavam ser verdadeiros, o que fez com que o homem confiasse na história.

Após um período de conversas, a mulher solicitou dados pessoais da vítima, incluindo número de telefone e comprovante de residência. Ela alegou que enviaria uma encomenda dos Estados Unidos para o Brasil em nome do pedreiro. Dias depois, o homem foi informado de que o pacote havia sido retido na alfândega brasileira porque supostamente continha valores em dinheiro. Para liberar a encomenda, seria necessário pagar taxas.

Convencido pela mulher, o pedreiro realizou duas transferências via Pix de R$ 1,8 mil cada, totalizando R$ 3,6 mil. Após os pagamentos, a golpista passou a pedir uma nova transferência, desta vez no valor de R$ 10 mil, sob a mesma justificativa. Como não possuía a quantia solicitada, a vítima começou a desconfiar da situação e percebeu que poderia estar sendo enganada.

O homem procurou orientação jurídica e foi aconselhado a registrar boletim de ocorrência e tentar o estorno dos valores transferidos. O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pela fraude.