Idoso é preso suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças em Rio Preto

Um idoso de 70 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 17, suspeito de praticar reiteradamente crimes sexuais contra crianças na Zona Norte de Rio Preto. O mandado foi cumprido por policiais civis do Núcleo do 4º e 6º Distritos Policiais.

As investigações começaram após a Polícia Civil receber diversas denúncias de que o suspeito costumava exibir os órgãos genitais a crianças que brincavam em vias públicas e áreas de convivência dos bairros onde morava.

Segundo os relatos colhidos durante a apuração, em algumas situações o investigado também se aproximava das crianças e oferecia balas. A Polícia Civil informou que reuniu elementos que permitiram identificar o suspeito.

Ainda de acordo com a corporação, o idoso possui registros criminais anteriores relacionados a fatos semelhantes. Diante do risco de repetição das condutas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça.

O investigado responde pelo crime previsto no artigo 218-A do Código Penal, que trata da satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente menor de 14 anos.

As investigações continuam para esclarecer todos os fatos e identificar outras possíveis vítimas. Informações e denúncias podem ser encaminhadas ao Núcleo do 4º e 6º Distritos Policiais, localizado na rua Mário Maia, 155, em Rio Preto.