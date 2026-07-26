Idoso é preso após furtar celular em shopping de Rio Preto

Um idoso de 65 anos foi preso na noite deste sábado, 25, após furtar um aparelho celular de uma funcionária que trabalhava em uma loja de um shopping da região Norte de Rio Preto. Com ele, foram encontrados cinco aparelhos.

De acordo com informações da Polícia Militar, após notar a falta do celular, a funcionária consultou as câmeras da loja e identificou que um homem saiu com o aparelho. Também por meio do sistema de monitoramento do shopping, foi possível identificar o veículo que ele utilizou para fugir.

Com base nos dados da placa, a PM identificou o endereço do suspeito e seguiu para o local.

Ele foi abordado ainda dentro do carro. O idoso foi flagrado na posse do celular da vítima, além de outros quatro aparelhos. Apenas um deles o suspeito comprovou a propriedade.

Outros três aparelhos das fabricantes Samsung e Xiaomi foram aprendidos e permanecerão com a Polícia Civil para possível reconhecimento dos proprietários.

O idoso permaneceu preso por furto qualificado de aparelhos eletrônicos.