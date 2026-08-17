Idoso é atingido por trem enquanto recolhia milho em linha férrea de Rio Preto

Um idoso de 80 anos foi atingido por um trem enquanto recolhia grãos de milho sobre a linha férrea na manhã de domingo, 16, em Rio Preto. Ele sofreu um ferimento na cabeça e foi encaminhado consciente ao Hospital de Base (HB).

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 8h. A vítima estava sobre a linha férrea recolhendo grãos de milho que teriam caído de uma composição que havia passado pelo trecho no dia anterior.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, uma composição da Rumo estava parada no local quando o idoso se aproximou dos trilhos. No momento em que o trem iniciou a movimentação, ele acabou sendo atingido.

Moradores das proximidades disseram aos policiais que a vítima tem deficiência auditiva. A suspeita relatada no registro policial é de que ele não tenha percebido os sinais sonoros emitidos pela locomotiva antes da movimentação.

Uma moradora também afirmou à polícia que já havia alertado o idoso anteriormente sobre os riscos de permanecer próximo à linha férrea.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento. Segundo o boletim, o idoso permaneceu consciente durante o socorro e apresentava um ferimento na região da cabeça. Ele foi levado ao HB para atendimento médico.

A Polícia Científica realizou perícia no local. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Rio Preto e as circunstâncias do acidente serão apuradas.