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CRIME

Idoso é assaltado sob ameaça de faca no Centro de Rio Preto

Criminoso abordou a vítima no Calçadão e fugiu com um celular

por Redação
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
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Caso foi registrado no Plantão Policial (Joseane Teixeira)
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Caso foi registrado no Plantão Policial (Joseane Teixeira)
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Um aposentado de 68 anos foi vítima de roubo na manhã de domingo, 24, no Calçadão da rua Bernardino de Campos, no Centro de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso caminhava pela via quando foi abordado por um homem, que o ameaçou com uma faca e exigiu a entrega do celular. Após pegar o aparelho, o suspeito fugiu.

Durante a ação, o criminoso ainda intimidou a vítima, afirmando que a esfaquearia caso fosse seguido. O aparelho levado é um Motorola Moto G34 5G.

A ocorrência foi registrada horas depois na Central de Flagrantes como roubo. A vítima autorizou o bloqueio do IMEI do celular para impedir o uso do aparelho.

O caso será investigado pela delegacia responsável pela área. Até o momento, o autor não foi identificado.