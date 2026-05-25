Idoso é assaltado sob ameaça de faca no Centro de Rio Preto

Um aposentado de 68 anos foi vítima de roubo na manhã de domingo, 24, no Calçadão da rua Bernardino de Campos, no Centro de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso caminhava pela via quando foi abordado por um homem, que o ameaçou com uma faca e exigiu a entrega do celular. Após pegar o aparelho, o suspeito fugiu.

Durante a ação, o criminoso ainda intimidou a vítima, afirmando que a esfaquearia caso fosse seguido. O aparelho levado é um Motorola Moto G34 5G.

A ocorrência foi registrada horas depois na Central de Flagrantes como roubo. A vítima autorizou o bloqueio do IMEI do celular para impedir o uso do aparelho.

O caso será investigado pela delegacia responsável pela área. Até o momento, o autor não foi identificado.