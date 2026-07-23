Idoso de 84 anos é atacado por pit bull durante passeio no Jardim Nazareth, em Rio Preto

Um aposentado de 84 anos foi atacado por um cão da raça pit bull na noite de terça-feira (21), por volta das 19h, no Jardim Nazareth, em Rio Preto.

Segundo boletim de ocorrência, o idoso passeava com a cachorra da família, de pequeno porte, quando o pit bull, pertencente a um vizinho, escapou da residência e avançou contra ambos.

Durante a ação, a vítima caiu ao chão e sofreu um corte em uma das mãos. O ferimento, conforme relato da família, pode ter sido causado por um pedaço de madeira utilizado pelo idoso para tentar se defender. Após o ataque, ele passou a apresentar dificuldades para se locomover.

Motoristas que passavam pelo local pararam para prestar socorro. O aposentado recebeu os primeiros cuidados em casa e foi orientado a buscar avaliação médica.

Moradores relataram que o cão já havia escapado outras vezes, o que gerava preocupação na vizinhança devido ao comportamento agressivo.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal e encaminhado para investigação. Foi requisitado exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).