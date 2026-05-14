Idoso de 71 anos preso no CDP de Rio Preto morre no HB

Um detento de 71 anos morreu nesta quarta-feira, 13, no Hospital de Base de Rio Preto, após ser internado no dia 22 de abril, por recomendação da médica que atende no Centro de Detenção Provisória de Rio Preto.

De acordo com o comunicado do HB, o paciente deu entrada com quadro de carbonarcose - geralmente causada por doenças pulmonares.

A reportagem apurou que o idoso foi preso em julho de 2024, em Valentim Gentil, após a Justiça de Votuporanga expedir mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável.

Pelo crime, praticado em setembro de 2019, ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão.

Durante audiência de custódia, o acusado havia solicitado prisão domiciliar em razão de vários problemas de saúde, inclusive câncer de próstata e acompanhamento em cardiologia. Ele afirmou que considerava-se inocente das acusações.

O óbito foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.