Idoso de 68 anos morre após sofrer queimaduras por descarga elétrica em Rio Preto

Um aposentado de 68 anos, identificado como Juraci Alves da Silva, morreu em decorrência de complicações médicas provocadas por queimaduras graves nas primeiras horas da última terça-feira, 4, na Santa Casa de Rio Preto. A vítima havia dado entrada no hospital após sofrer um acidente envolvendo descarga elétrica.

De acordo com registros policiais, Juraci estava internado há a aproximadamente dois dias, apresentando lesões extensas no membro superior direito. Não foram informadas as circunstâncias que provocaram a descarga elétrica.

Segundo o boletim, no período de internação, o quadro clínico do paciente evoluiu com complicações severas. Os registros indicam o surgimento de infecção local, edema, formação de bolhas, culminando em disfunção renal e sepse de foco cutâneo, agravada por um quadro médico de hipercalemia.

A equipe médica submeteu o paciente a um tratamento clínico intensivo, incluindo antibioticoterapia e medidas de suporte avançado, porém, ele não resistiu.

O caso segue sob acompanhamento da Polícia Civil que apura as circunstâncias do acidente ocorrido.