Idosa tem moto e iPhone roubados por dupla armada em Rio Preto

Uma idosa de 68 anos foi vítima de um roubo no bairro Vila Zilda, perto da linha férrea na noite de sábado, 25, em Rio Preto. Os bandidos levaram uma Honda Biz 125, prata, ano 2019, além de um celular Apple iPhone 12.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na tarde do dia seguinte, a vítima transitava com sua moto em direção à sua residência quando ao se aproximar do pontilhão da linha férrea foi surpreendida por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto usando uma pistola para ameaçar a vítima.

Além da moto, os criminosos levaram diversos documentos da vítima e de seu filho, cartões bancários, R$ 150 em dinheiro, um celular e as chaves da casa da idosa, que estavam em uma bolsa sob o banco da motocicleta.

O caso foi registrado como roubo e será investigado pelas autoridades que poderão solicitar imagens de monitoramento no entorno do pontilhão para facilitar a identificação dos responsáveis.