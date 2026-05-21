Idosa perde R$ 15 mil em golpe de falso prêmio em Rio Preto

Uma idosa de 67 anos foi vítima de um golpe e perdeu cerca de R$ 15 mil na tarde de quarta-feira, 20, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de vídeo de um número de DDD 11 afirmando ser de um programa de televisão de premiação e que a idosa havia ganhado R$ 50 mil. Durante a ligação, vítima foi levada a achar que viu o apresentador do referido programa, o que a fez acreditar na veracidade do prêmio.

O golpista disse à idosa que faria o depósito do valor para ela, mas para isso precisaria que ela digitasse a senha da conta. O autor também sugeriu a abertura de uma nova conta em um banco digital, afirmando que o banco que a vítima usa normalmente é muito rigoroso. Acreditando nas informações, a idosa realizou os procedimentos passados pelo golpista.

Depois de todo o processo ser concluído, os criminosos instruíram a vítima a não comparecer a qualquer agência bancária , pois segundo eles poderia gerar problemas, inclusive com a polícia.

Ao notar o prejuízo de cerca de R$ 15 mil, a vítima procurou a Central de Flagrantes para registro da ocorrência.



