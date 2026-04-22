FATALIDADE
Idosa morre em acidente envolvendo carro e moto em Votuporanga
A vítima foi atendida pelo serviço de emergência, mas não resistiu aos ferimentos
por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 7 horasAtualizado há 6 horas
Uma idosa de 72 anos morreu após se envolver em um acidente no início da tarde de terça-feira, 21, em Votuporanga.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma motocicleta no centro de Votuporanga, quando foi atingida por um carro que seguia no mesmo sentido no cruzamento da rua São Paulo com a rua Rio de Janeiro. O Samu foi acionado, porém a idosa não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga como homicídio culposo na direção de veículo automotor.