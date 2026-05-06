ACIDENTE
Idosa morre após ser atropelada por ônibus escolar em Catanduva
Vítima, de 82 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local
por Gabriela Costa
Publicado há 26 minutosAtualizado há 8 minutos
Uma idosa de 82 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na noite de terça-feira, dia 5, na avenida Maranguape, em Catanduva.
Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva, a vítima, que até o momento não teve a identidade revelada, não resistiu ao impacto e morreu no local.
De acordo com a Prefeitura de Catanduva, no ônibus estavam apenas o motorista e a monitora, e ninguém além da idosa se feriu. O motorista realizou o teste do bafômetro e foi liberado.
A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local. As causas do acidente serão investigadas.