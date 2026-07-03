Idosa morre após ser atingida por trem em Mirassol

Está sendo velado nesta sexta-feira, 3, em Mirassol, o corpo de uma idosa de 81 anos que morreu na tarde de quinta-feira, 2, após ser atingida por uma composição ferroviária nas proximidades da rua Rui Barbosa, na região central de Mirassol. O óbito de Neiva Gussonato Nadal foi constatado ainda no local. A mulher tinha ido fazer compras e retornava para casa.

O maquinista diz que acionou os sinais sonoros de advertência ao se aproximar da passagem de nível. Ao ver a pedestre próxima à via férrea, ele reforçou o alerta e acionou a frenagem de emergência quando percebeu que ela tentava atravessar, mas não conseguiu evitar que a idosa fosse atingida.

A polícia apurou que o trecho onde ocorreu o acidente é uma passagem não regulamentada, com uso habitual por pedestres como acesso improvisado. Como a locomotiva precisou ser movimentada para permitir o atendimento, o local ficou alterado, o que impediu a realização de perícia.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo. A autoridade policial requisitou exames necroscópico e toxicológico ao Instituto Médico Legal, e o procedimento foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Mirassol.