Idosa é presa em flagrante por injúria racial e ameaça em restaurante de Rio Preto

Na tarde desta quinta, 7, um caso de injúria racial e ameaça foi registrado em um restaurante na Vila Sinibaldi, em Rio Preto. A indiciada, uma aposentada de 67 anos, foi presa em flagrante após proferir ofensas racistas e ameaças de morte contra a proprietária do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma empresária de 35 anos, solicitou que a aposentada parasse de gritar com seu companheiro, atitude que estava incomodando os clientes.

Em resposta, a aposentada teria proferido graves insultos raciais, com palavras como "preta vadia", "preta imunda", "nojenta", "preta desgraçada" e "macaca". A agressora ainda ameaçou a empresária, afirmando que seu filho possuía uma arma e que iria ao local para matá-la. As ameaças foram ouvidas por testemunhas presentes no local.

Diante das agressões, a vítima pediu que a mulher se retirasse do estabelecimento e acionou a Polícia Militar via telefone celular. Ao perceber que as autoridades haviam sido chamadas, a aposentada teria se jogado no chão deliberadamente, passando a gritar e a alegar que havia sido empurrada. Uma testemunha que presenciou a cena confirmou na delegacia que a empresária sequer encostou na indiciada.

Com a chegada da Polícia Militar e de uma viatura do Samu, a aposentada foi encaminhada para a UPA Tangará para atendimento médico, onde foi constatada uma fratura em seu fêmur. No entanto, testemunhas relataram que a própria suspeita gritou repetidas vezes que sua perna já estava quebrada há mais de dez dias. A origem destas lesões será alvo de uma apuração por parte da Polícia Civil.

Com base nos fatos apresentados, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante delito da aposentada. A indiciada foi mantida sob escolta policial na unidade de pronto atendimento e, conforme informações do local, deverá ser transferida para a Santa Casa local, onde permanecerá sob custódia.