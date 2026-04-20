Idosa é internada após casa pegar fogo no Itapema, em Rio Preto
Bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo do fogo nesta segunda-feira, 20
Uma idosa de 64 anos foi internada na Santa Casa de Rio Preto após a casa onde ela mora, no bairro Itapema, pegar fogo na noite deste domingo, 19. Zaira da Silva sofreu queimaduras no antebraço e no tornozelo.
A ocorrência aconteceu na rua Acácio Pereira e mobilizou vizinhos e equipes do Corpo de Bombeiros. Até a manhã desta segunda-feira, 20, brigadistas ainda trabalhavam no rescaldo das chamas.
A suspeita é que o fogo tenha iniciado na cozinha.
Praticamente todo imóvel foi destruído e uma campanha foi iniciada nas redes sociais para doação de móveis, roupas e reforma da casa. A vítima morava sozinha.
Em nota, a Santa Casa informou nesta segunda-feira, 20, que a idosa está bem e consciente. Ela aguarda avaliação da equipe de cirurgia plástica.