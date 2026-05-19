Idosa é enganada e perde R$ 12 mil em golpe em Rio Preto

Uma aposentada de 73 anos foi vítima de um golpe de um desconhecido na internet e perdeu R$ 12 mil em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência registrado na tarde de segunda-feira, 18, a vítima conheceu uma pessoa através do Facebook e manteve contato por algum tempo por WhatsApp, sendo o número usado pela pessoa internacional.

Após um tempo de conversa, o autor pediu o endereço da vítima para mandar um presente para ela. Depois de um tempo do suposto envio, o autor disse à vítima que o presente havia sido parado na alfândega e que a aposentada precisaria pagar uma taxa para liberar.

A vítima, confiando na legitimidade do pedido, realizou seis transferências entre os dias 11 e 16 de maio, que totalizam R$ 12 mil. Quando a idosa parou de fazer os pagamentos, um outro número internacional entrou em contato, dessa vez se passando pela Polícia Federal.

Após esse último contato, a aposentada contou da situação para seu filho, que explicou se tratar de um golpe e a levou à Central de Flagrantes para registro da ocorrência.