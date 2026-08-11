Ibilce abre processo para o tombamento de prédio

De inspiração neoclássica e dimensões imponentes, o prédio central do Ibilce, originalmente concebido para abrigar um Seminário Diocesano, poderá ser tombado como patrimônio histórico e cultural de Rio Preto. Para debater a viabilidade da iniciativa, uma empresa foi contratada e iniciou a elaboração de estudos técnicos. “A iniciativa deve ser motivo de orgulho para toda comunidade acadêmica porque representa o esforço de preservação da história", diz a arquiteta Delcimar Teodózio.

Selecionada por meio de dispensa de licitação, sob o critério de menor preço, a empresa Agência Mineira de Entretenimento Ltda, cuja equipe é composta por arquiteto historiador, iniciou a elaboração de dossiê pela a análise das plantas do prédio. O próximo passo será a visita ao prédio para levantamento fotográfico, com registro detalhado e em alta resolução das áreas internas e externas. O trabalho, orçado em R$ 18 mil, tem como produto final a entrega do relatório que indique o valor artístico, histórico e cultural da edificação. A previsão é de que ele seja concluído no final do ano.

"Há tempos a comunidade acadêmica discute a possibilidade do tombamento, mas sem um estudo técnico que ampare uma decisão segura. Há pontos positivos e desafios a serem considerados", explica a vice-diretora Mônica Galindo.

O positivo, segundo ela, é que o Ibilce pode concorrer a editais de fomento à preservação arquitetônica. Já a preocupação é orçamentária - qualquer reforma exige aprovação prévia do órgão de patrimônio competente e deve respeitar as características originais, volumetria, materiais e cores protegidos pelo decreto de tombamento.

Uma curiosidade histórica do prédio central do Ibilce é que, ainda enquanto Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafi), foi a primeira faculdade do Brasil a sofrer intervenção militar, segundo o Memorial da Resistência do Estado de São Paulo. "Ainda hoje, o prédio guarda marcas que são atribuídas ao período ditatorial, como as janelas nas portas por meio das quais seria possível vigiar as atividades realizadas dentro das salas de aulas", consta no documento de justificativa do estudo.