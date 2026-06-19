IBGE abre processo seletivo para 42 vagas na região de Rio Preto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou novas oportunidades de trabalho para a região de Rio Preto. Ao todo, o processo seletivo conta com 42 vagas destinadas ao cargo de Agente Censitário Supervisor. Serão nove vagas para Rio Preto, sete para Barretos, sete para Fernandópolis, sete para Mirassol, sete para Santa Fé do Sul e cinco vagas para Votuporanga.

O cargo é peça fundamental na organização e supervisão das equipes de coleta de dados, garantindo a qualidade das pesquisas demográficas e estatísticas do país. Os profissionais irão atuar no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola em todo o país, inclusive em Rio Preto. A seleção será organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo. Para funções de coordenação e supervisão, é exigida Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B, dentro do prazo de validade.

O agente censitário supervisor vai receber R$ 3.480 por mês, em uma jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com contrato inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogado.

Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e pagamento proporcional de férias e 13º salário.

O edital também prevê reserva de vagas para ações afirmativas, sendo 25% para pessoas pretas ou pardas, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC. A taxa de inscrição é de R$ 53.

A seleção será realizada em etapa única, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha. O conteúdo varia conforme o cargo e inclui disciplinas como língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, administração e conhecimentos técnicos.

Mais informações podem ser consultadas no edital disponível no site da banca organizadora.