Hospital Municipal de Rio Preto conquista selo 'Amigo do Idoso'

O Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile, de Rio Preto, conquistou a certificação de Hospital Amigo do Idoso, reconhecimento concedido pelo Governo do Estado de São Paulo a instituições que adotam práticas voltadas ao atendimento humanizado, seguro e acessível à população idosa. O reconhecimento reforça o perfil assistencial da instituição, que tem os idosos como principal público atendido. Somente no Centro Cirúrgico Oftalmológico do HM, entre 2023 e 2025, foram realizadas 11.869 cirurgias, sendo 9.690 em pacientes idosos, o equivalente a 81,64% dos procedimentos. O selo foi concedido em 6 de março de 2026.

A certificação avaliou critérios relacionados à acessibilidade, infraestrutura de segurança, protocolos assistenciais e treinamentos voltados ao cuidado com a população idosa. Entre os itens analisados estiveram assentos prioritários, pisos adequados, barras de apoio em banheiros e corredores, grades de proteção em leitos, além do transporte seguro de pacientes por meio de macas e cadeiras de rodas adaptadas.

O diretor administrativo do HM, Marcelo Villaça, destaca que o selo Hospital Amigo do Idoso é uma certificação que reconhece instituições comprometidas, ativas e seguras. “Esse reconhecimento reforça que estamos investindo sempre no cuidado mais humano e acolhedor para atender as necessidades da população idosa. Essa atenção gera segurança, autonomia, qualidade assistencial e bem-estar para todos os pacientes acima dos 60 anos”, afirma.

Acolhimento

No atendimento oftalmológico, o acolhimento ao paciente idoso começa desde o agendamento das consultas e se estende durante todas as etapas do atendimento, desde a realização de exames pré-operatórios até o acompanhamento após a cirurgia. A supervisora do bloco cirúrgico do HM, Paula Carolina Bonhin Martins, destaca que a unidade mantém um fluxo estruturado e humanizado para garantir segurança e conforto aos pacientes. “A maioria dos nossos pacientes é idosa. Nós acolhemos desde a chegada, orientamos acompanhantes, realizamos o preparo para cirurgia, oferecemos lanche após o procedimento e mantemos acompanhamento contínuo. Se o paciente apresentar qualquer intercorrência, ele é prontamente reavaliado pela equipe”, afirma.

A estrutura de internação clínica e cirúrgica do hospital também é apontada como diferencial. Segundo o supervisor da enfermaria e da UTI do Hospital Municipal, Afonso Ferreira Soares, mais de 75% dos pacientes internados na clínica médica possuem mais de 60 anos, principalmente com quadros como pneumonia e infecção urinária. “Nosso principal diferencial é o cuidado humanizado. Temos uma equipe preparada para acolher o paciente e a família, além de uma estrutura adaptada, com camas elétricas, ambientes climatizados e protocolos que valorizam a dignidade do idoso durante toda a internação”, ressalta.

O hospital também vem ampliando ações ligadas aos cuidados paliativos e à alta qualificada dos pacientes idosos, envolvendo familiares no processo de recuperação e prevenção de reinternações. “Nós incentivamos os familiares a participarem dos cuidados ainda durante a internação, ensinando desde a troca de curativos até o manejo de sondas. Isso ajuda a reduzir complicações e mantém nossa taxa de reinternação abaixo de 2%”, explica Afonso.